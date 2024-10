Fabiana Justus recria registro antigo com Rafa Justus em festa do pijama - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus recria registro antigo com Rafa Justus em festa do pijamaReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 09:47 | Atualizado 03/10/2024 09:49

Rio - Fabiana Justus compartilhou, através do Instagram, que recriou um registro antigo com a irmã mais nova, Rafaella Justus, nesta quarta-feira (2). As filhas de Roberto Justus aproveitaram um momento juntinhas em uma festa do pijama.



"Sister sleepover", escreveu a influenciadora digital e empresária na legenda da publicação. A frase pode ser traduzido para o português como "Festa do pijama da irmã". Na foto antiga, de 2022, a dupla posou fazendo 'biquinho', encostadas na cabeceira da cama. No registro atual elas fizeram a mesma pose no mesmo lugar.

fotogaleria





Inclusive, ela

Uma das diferenças entre as duas imagens está no visual de Fabi, que raspou os fios durante o tratamento de leucemia, diagnosticado no início deste ano . Em julho, a influenciadora digital e empresária comemorou que as madeixas estavam crescendo . Outra diferença está em Rafa, que antes era mais nova, mas atualmente é uma adolescente que recentemente debutou.Inclusive, ela celebrou os 15 anos em grande estilo, com um festão. Durante a festa, ela foi surpreendida com a presença da irmã mais velha, já que esse foi o primeiro evento público que a influenciadora digital compareceu desde que iniciou o tratamento contra o câncer.

Fabiana é filha de Justus com Sasha Cryzman. Já a adolescente é fruto do antigo casamento do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro.