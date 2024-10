Cid Moreira - Filipi Dahrlan/QUEM

Cid Moreira Filipi Dahrlan/QUEM

Publicado 03/10/2024 11:05

Rio - Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira (03) aos 97 anos, falou sobre o sucesso de vendas dos CDs da Bíblia narrados por ele durante entrevista ao podcast "PodPeople", apresentado pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. O papo aconteceu em outubro do ano passado, e o jornalista revelou que o trabalho rendeu mais de R$ 60 milhões com aproximadamente 50 milhões de cópias vendidas.

fotogaleria O projeto teria 12 volumes vendidos a R$ 3,90 mas aumentou para 24. "Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento. Eu pensei 'se isso fez sucesso'... Veio uma vozinha na minha cabeça: 'Porque não grava a Bíblia toda?' Era a época áurea do CD", contou.

O jornalista comentou que só recebeu o convite por conta do trabalho que fazia na televisão. "Foi graças ao sucesso no 'Jornal Nacional' e 'Fantástico', se não fosse isso...". Cid Moreira ainda afirmou que o projeto colaborou para que ele reforçasse as crenças.