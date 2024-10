Mari Palma encontrou Bruno Mars nos bastidores de show - Reprodução/Youtube

Mari Palma encontrou Bruno Mars nos bastidores de show Reprodução/Youtube

Publicado 08/10/2024 09:38

Rio - Mari Palma contou sobre o encontro com Bruno Mars antes do show que o artista realizou em São Paulo, no último fim de semana. Em seu canal no Youtube, a jornalista de 35 anos detalhou o momento da conversa nos bastidores do evento.



fotogaleria "Ele estava meio cantando na hora em que eu cheguei. Ele me deu a mão e me virou, deu uma volta comigo como se estivesse dançando. Ele falou 'Nice to meet you', e eu falei 'Nice to meet you'' [prazer em conhecê-lo]. A gente tirou a foto, e ele falou 'Have fun' [divirta-se]. Posso dizer que Bruno Mars já me tirou para dar uma volta de dança", brincou.

Ela também comentou a diferença de altura entre eles. "Ele é muito baixinho! Eu tenho 1,70 m e ele bateu aqui assim [no ombro] em mim. Mas muito simpático! Passada com a simpatia e a energia dele. Muito querido. Que pessoa incrível! Foi um minuto de muito carisma", acrescentou.