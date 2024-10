As gêmeas Stelle e Estere Ciccone tietam Billie Eilish - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2024 08:48 | Atualizado 22/10/2024 08:57

Rio - Não basta ser mãe, tem que levar as filhas para curtir o show do seu ídolo e tietar nos bastidores. Madonna, 66 anos, foi com Estere e Stella assistir à apresentação de Billie Eilish, 22 anos. A cantora ainda levou as meninas para tirar fotos com a jovem artista e escreveu na legenda na segunda-feira (21): "É bom sair".

Os fãs amaram ver Madonna em seu dia mãezona e reagiram às fotos postadas no Instagram. "Ai meu Deus, as meninas estão crescidas", escreveu uma seguidora.

"Que maravilha, sair com sua família, se divertir, ver um show. É bom demais, divirta-se, lindona", comentou uma fã.

Em 2017, Madonna adotou duas meninas de 5 anos, Stella e Estere, no Malauí. Hoje, elas têm 12 anos.



Na época, ela já não estava mais casada com Guy Ritchie. As gêmeas participam da turnê e se destacam durante o número de “Vogue”, no qual a cantora recria uma cena de ball para celebrar a cultura ballroom dos anos 1970 em Nova York.

Ao todo, a cantora tem seis filhos contando com as gêmeas: Mercy James, David Banda, Rocco e Lourdes Maria.