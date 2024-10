Tiago Abravanel celebra 37 anos com festa de Halloween e fantasia ousada - Reprodução de vídeo

Tiago Abravanel celebra 37 anos com festa de Halloween e fantasia ousadaReprodução de vídeo

Publicado 22/10/2024 09:53

Rio - Tiago Abravanel celebrou seu aniversário de 37 anos, nesta segunda-feira (21), com uma festa de Halloween (Dia das Bruxas) para amigos e familiares, em São Paulo. Através das redes sociais, o ator compartilhou registros da comemoração e mostrou que escolheu usar uma fantasia ousada.

"Um urso bem safado para o Halloween do Abrava! Bora comemorar a vida!", escreveu o aniversariante na legenda da publicação. Para compor o look, o ex-BBB usou lente de contato nos olhos, maquiagem, capuz, colete e luvas que imitavam as características do animal. Correntes, bota e meia arrastão também fizeram parte do visual. Para a decoração, foi escolhido alguns elementos clássicos de Dia das Bruxas, como abóboras, esqueletos e monstros.Nos comentários da publicação, internautas parabenizaram o ator. "Que demais! Feliz aniversário. Um novo ciclo maravilhoso em sua vida", desejou um seguidor. "Meus parabéns. Muitos anos de vida e que Deus continue te abençoando e muito sucesso na sua vida", expressou um usuário das redes sociais. "Parabéns, Ti, seu 'lindezo'. Tudo de mais incrível nesse novo ciclo", disse uma terceira pessoa.