Andressa Urach afirma que não sabe quantas plásticas realizou: ’Perdi até a as contas’Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 10:54

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, afirmou que não sabe quantas cirurgias plásticas já realizou, através das redes sociais, nesta segunda-feira (21). A revelação aconteceu quando a criadora de conteúdo adulto elogiou o trabalho do médico que realizou os procedimentos.

"Dr. Julio Walter Vedovato [é] o responsável por essa obra de arte… já perdi até a as contas de quantas cirurgias plástica já fizemos… na última vez [que] eu tinha contado era 14 em 2014… agora já passou das 30???", iniciou a modelo na legenda da publicação."Enfim… não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Recomendo de olhos fechados o trabalho dele. Me conhece desde quando eu era feia…", concluiu Andressa.A publicação dividiu opiniões entre os internautas. "Eu acredito que você nunca tenha sido feia. Você é muito bonita, menina", elogiou uma usuária do Instagram. "Meu sonho fazer vários procedimentos estéticos e ficar linda assim", comentou uma seguidora. "E pelo visto o dinheiro dela não está adiantando pra criar beleza. Coitada", disparou outra pessoa. "Infelizmente nem dinheiro se resolve certos coisas", alfinetou um terceiro usuário das redes sociais.