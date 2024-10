Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e mais famosos se reúnem em première de 'Ainda Estou Aqui' no Rio

Rio - Diversos famosos, incluindo o elenco e a equipe de "Ainda Estou Aqui", filme selecionado para representar o Brasil no Oscar 2025 , se reuniram, na noite desta segunda-feira (21), para mais uma première do longa-metragem, no Festival do Rio, no Cine Odeon, Centro da cidade. A obra estreia dia 7 de novembro nos cinemas.