Patrícia Poeta faz aula de samba para ser musa da Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 22/10/2024 09:50 | Atualizado 22/10/2024 10:26

Rio - Patrícia Poeta, 48 anos, está focada em fazer bonito na Sapucaí no Carnaval 2025 e, para isso, faz aulas de samba com frequência. A apresentadora do "Encontro", da Globo, será musa da Grande Rio e compartilhou um vídeo sambando nesta terça-feira (22).