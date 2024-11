Luciana Gimenez celebra aniversário com bolo de bolsa e idade ’errada’ - Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez celebra aniversário com bolo de bolsa e idade ’errada’Reprodução / Instagram

Publicado 03/11/2024 09:01

Rio - Luciana Gimenez iniciou as comemorações de aniversário já na noite deste sábado (2). Ela, que completa 55 anos neste domingo (3), escolheu um bolo inusitado para celebrar a troca de idade, além de velas 'erradas'.

fotogaleria

Com um look todo rendado com transparências, Gimenez se recusou a comemorar a idade certa e celebrou o aniversário com balões e velas de 30 anos. O bolo, que chamou a atenção dos internautas, era esculpido em formato de uma bolsa de luxo na cor azul tiffany. "Esse foi o bolo mais lindo e super exclusivo que já tive, uma bolsa Birkin na minha cor favorita!", escreveu ela nos Stories, do Instagram.

Em seu perfil, Gimenez compartilhou uma sequência de registros da comemoração. Nos comentários, os internautas parabenizaram a apresentadora e distribuíram elogios. "Parabéns, musa", desejou a humorista Tatá Werneck. "Que Deus te ilumine ainda mais nesse novo ciclo, Lu", escreveu um perfil. "Que gata!", elogiou outro.