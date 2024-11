Grávida, Lexa fala sobre a alimentação: Comendo só o que não dá - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/11/2024 10:43

Rio - A cantora Lexa, de 29 anos, que está grávida da primeira filha, falou sobre alimentação, na manhã desta terça-feira (5), através dos stories do Instagram. A artista brincou ao dizer que não é um 'bom exemplo' de gestante porque está comendo 'só o que não dá'.

"Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no momento do início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que conseguia e queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", iniciou, enquanto mostrava o café da manhã com panquecas americanas, cereal e torradas, já que está em viagem nos Estados Unidos.A cantora explicou que antes tinha uma alimentação mais regrada. "Assim, eu sempre fui muito certinha na minha vida, nunca fui de besteira, sempre fui de comer muita comida e engordava com comida. Mas agora, sei que vou ter que me controlar, se não vou engordar muito e não é saudável. Enfim, só dividindo que estou comendo só o que não dá", disse.Lexa descobriu que espera uma menina em um chá revelação realizado neste domingo (3). A herdeira se chamará Sofia, fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna. Os dois assumiram o relacionamento em outubro de 2023 e ficaram noivos em fevereiro deste ano.