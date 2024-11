Zeca Pagodinho se incomoda com presença de drone em show - Reprodução/X

Zeca Pagodinho se incomoda com presença de drone em showReprodução/X

Publicado 05/11/2024 13:24

Rio - Zeca Pagodinho já deu sinais que não curte a tecnologia do uso de drones para gravar shows. O pagodeiro ameaçou dar uma "sapatada" no equipamento durante uma apresentação no "BBB 24" e repetiu a fala no último domingo (3) na Maratona da Alegria, que aconteceu na Praça da Apoteose.

Ao avistar o drone na sua frente, o cantor se atrapalhou ao cantar "Maneiras" e reclamou: "Essa p. desse drone... Vai dar m.. Não passa esse drone aqui não que confundiu todo mundo aqui. Eu errei, ele errou, mas no final deu tudo certo", disparou. Ao avistar o drone na sua frente, o cantor se atrapalhou ao cantar "Maneiras" e reclamou: "Essa p. desse drone... Vai dar m.. Não passa esse drone aqui não que confundiu todo mundo aqui. Eu errei, ele errou, mas no final deu tudo certo", disparou.

"Eu tava lá e o comentário na arquibancada foi: 'Zeca nunca erra. Nós que erramos, não ele.'. Foi o show mais aguardado por mim e pela minha namorada", disse um internauta.

Outro seguidor reagiu com bom humor: "Se o drone tivesse trazido uma caneca de chopp gelado estaria tudo certo", disse.

"Zeca pagodinho tem o jeito de um tio, que todo mundo tem na família", escreveu outro internauta.