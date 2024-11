Ticiane Pinheiro - Reprodução / Instagram

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, interagiu com os seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (5). Questionada sobre a continuidade na Record no próximo ano, a apresentadora, surpresa, garantiu que seu contrato permanece em vigor.

"Uai! Como assim? Claro! Ano que vem eu faço 20 anos de Record e o meu contrato vai até dezembro do ano que vem", respondeu ela, tranquilizando os fãs.



A mulher do jornalista Cesar Tralli lembrou que, recentemente, teve a oportunidade de fazer uma aparição especial na Globo. Junto com o marido, Ticiane participou como jurada do quadro "Dança dos Famosos", no programa "Domingão com Huck". A liberação especial para sua participação na emissora concorrente contou ainda com a presença de sua mãe, Helô Pinheiro, icônica musa brasileira, que se juntou ao casal no evento.