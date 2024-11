Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto da filha na Arábia Saudita - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/11/2024 08:32

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, mostrou detalhes do quarto da filha, Mavie, de 1, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar, 32. Através dos stories do Instagram desta quarta-feira (6), a influenciadora digital compartilhou um vídeo do cômodo, na mansão luxuosa em que mora na Arábia Saudita.

"Fiquei de mostrar o quartinho da Mavie para vocês, mas estava esperando instalarem a piscina de bolinha. E eu queria mostrar durante o dia, que fica mais lindo com a luz", falou a influenciadora, que também pediu para os seguidores "não repararem na bagunça". O espaço é todo decorado e personalizado com pinturas nas paredes. Além disso, tem mini penteadeira, mesinha de chá, arara exclusiva para fantasia e uma cama no chão.

A pequena já tem um closet só para ela, com espelho cheio de luzes. "Ela adora vir aqui e tirar as luzes. E aqui mais roupinhas e sapatinhos. Ficou a coisa mais linda", disse Bruna, enquanto mostrava o guarda-roupa recheado.



Após reatar o namoro com Neymar, Bruna se mudou com a filha para a casa do jogador de futebol, em julho deste ano. Ele foi para o país estrangeiro depois de ser contratado pelo time Al-Hilal.