Flávia Pavanelli durante entrevista ao ’No Lucro’Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2024 08:14 | Atualizado 07/11/2024 08:15

Rio - Flávia Pavanelli, de 26 anos, revelou que gastou um valor milionário para deixar seu quarto como sempre sonhou. Em entrevista ao "No Lucro", da CNN, a influenciadora digital contou que já investiu aproximadamente R$ 3,5 milhões só no seu closet, que reúne vários itens de grife, como roupas, bolsas e relógios.

"Meu quarto para ser construído, a gente investiu mais de R$ 1 milhão, com toda automação, tudo certinho, do jeitinho que imaginei. De investimento que eu já devo ter feito, a gente está falando de mais de R$ 3,5 milhões", afirmou Pavanelli. "A gente tá falando de um quarto de quase R$ 5 milhões de reais?", perguntou Phelipe Siane. "Sim, por isso que tudo é blindado também", brincou a influencer.

"E esses R$ 3,5 milhões, você calcula que valem quanto hoje", quis saber o apresentador. "Olha, nunca parei para calcular. Eu acredito que hoje valha aí uns R$ 7 milhões de reais, pensando na casa como um todo, e estrutura que a gente pode oferecer. Inclusive, nossa casa está à venda, por esses R$ 7 milhões - sem minhas bolsas", comentou a Flávia, aos risos.

Pavaneli ganhou destaque nas redes sociais em 2013 devido ao seu canal no Youtube, que tem conteúdos de beleza, moda e lifestyle. Ela também já trabalhou como atriz em novelas "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", do SBT. Ela também integrou o elenco de "Carnaval" (2021), da Netflix. A artista também é empresária.