Fátima Bernardes e Tati Machado - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes e Tati MachadoReprodução do Instagram

Publicado 07/11/2024 09:21

Rio - Fátima Bernardes, de 62 anos, e Tati Machado, de 33 anos, se reencontraram na noite desta quarta-feira (6). As duas, que trabalharam juntas no "Encontro", da TV Globo, posaram lado a lado para algumas fotos e exibiram os registros no Instagram.

"Eu estava morrendo de saudades do papo e das gargalhadas. Até já, Tati Machado", escreveu Fátima. Tati também falou sobre o encontro e se derreteu pela apresentadora. "Talvez o Brasil todo já saiba o quanto ela é maravilhosa, mas acho que vale reforçar, né? Fatinha, dona do meu coração, obrigada por sempre ter me jogado pra cima, em tudo! Que nossos momentos juntas sejam como hoje, leves, divertidos, profundos e inesquecíveis. Nos vemos já, já!".

Os internautas reagiram às publicações. "Duas maravilhosas", disse um usuário da rede social. "Lindas mulheres e inteligentes", declarou outro. "Encontro de divas", opinou uma terceira pessoa.

Confira:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)