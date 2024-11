Ana Maria Braga e a nova cachorrinha, Pitaya - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 13:36

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, compartilhou um momento emocionante com seus seguidores nesta quinta-feira (07), ao anunciar a chegada de uma nova integrante à sua família e revelar uma perda recente. Em vídeo, a apresentadora mostrou a nova cachorrinha, Pitaya, uma bulldog francesa, e falou sobre a despedida da antiga companheira de estimação, Cristal, que morreu recentemente aos 17 anos devido a problemas de saúde.



Em casa, afastada temporariamente do programa "Mais Você" após testar positivo para a COVID-19, Ana, de pijama e segurando a nova pet, contou emocionada sobre os últimos dias de Cristal. "Ela tava com 17 aninhos e já tava cega há algum tempo, a gente cuidou bastante dela. Nos últimos tempos, agora, ela tava com câncer no fígado, tava com muita dor, tava vivendo à base de remédio e não aceitava mais o remédio, e ela foi descansar", disse emocionada. Cristal, acompanhou Ana durante anos e costumava frequentar o estúdio do programa.



Apesar da tristeza pela perda, a apresentadora celebrou a chegada de Pitaya, uma bulldog preta e branca que, segundo ela, já faz parte da família há cerca de um mês. "Essa aqui já tinha chegado, eu dei de presente pro Fábio Arruda [namorado da apresentadora] há um mês e pouco, é a Pitaya. Veio para tirar a paz de todo mundo", brincou Ana, destacando a energia da pet.



Com bom humor, Ana ainda comentou sobre a aparência da pet: "Isso não é um cachorro, parece um porquinho, gente. É muito amorosa! A orelha não para de crescer, tô começando a ficar preocupada". brincou, antes de se derreter com a doçura da nova companheira: "Olha que doce ela é. Ela está quietinha agora porque ela acordou, aí fica meio mole assim. Mas é linda, né? Criança nova na casa."

Confira: