Jojo Todynhoreprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 13:41 | Atualizado 07/11/2024 14:04

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais para expor sua insatisfação com o comportamento da geração atual. A cantora afirmou não se identificar com o que vê como a falta de responsabilidade e compromisso dos jovens com trabalho e estudo, chamando isso de "síndrome de Peter Pan".