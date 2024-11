Luisa Arraes posa agarradinha com José Loreto após se beijarem em festa - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 12:53 | Atualizado 07/11/2024 12:59

Rio - Nesta quinta-feira (7), Luisa Arraes, de 31 anos, publicou novos registros dos bastidores de "No Rancho Fundo", novela da TV Globo que chegou ao fim com uma celebração em outubro. Na ocasião, a atriz, que vive Blandina, deu um selinho em José Loreto, seu colega de cena que interpreta Marcelo Gouveia.

"As fotos demoraram pra chegar nas nossas maos, mas aqui estao! Nosso ultimo dia, ultimas encarnacoes de Blandina e Marcelo, ao lado do nosso comandante Allan Fiterman e tiradas por nosso maestro Gabriel Rochlin", escreveu a artista na publicação.Luisa vivia um relacionamento aberto com o ator Caio Blat há sete anos, mas se separaram recentemente . José Loreto também está solteiro.