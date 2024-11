Ricardo Vianna faz enxoval da filha com Lexa e brinca: ’Pensem numa mamãe realizada’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Ricardo Vianna faz enxoval da filha com Lexa e brinca: ’Pensem numa mamãe realizada’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/11/2024 10:37

Rio - Ricardo Vianna, de 32 anos, compartilhou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (6), registros de Lexa escolhendo roupas para a filha primeira filha do casal. O casal viajou até Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval da bebê que se chamará Sofia.



"Amor, acabou?", brincou o ator, ao gravar a cantora com as mãos cheias de peças infantis. A funkeira, então, respondeu que ainda não tinha acabado de fazer as compras. "Mostra aí, tem pouquinha coisa no seu colo", ironizou Ricardo. "Gente, essa aqui é a terceira loja", disse Lexa, enquanto mostrava as roupinhas e sapatos escolhidos para a filha.

fotogaleria