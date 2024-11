Sabrina Sato recebe apoio de familiares e fãs após perder bebê com Nicolas Prattes - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 11:31 | Atualizado 07/11/2024 11:42

A mãe e irmã da comunicadora, Kika e Karina Sato, falaram sobre o ocorrido em uma publicação no Instagram de uma página de fãs. "Tudo no tempo de Deus", disse a mãe de Sabrina. "Que lindo! Muito obrigada por tanto amor", agradeceu Karina.

Elas comentaram em um post de apoio ao casal que dizia: "Nós, junto com todos os seus fãs, queremos envolver vocês com nosso carinho neste momento delicado. Sa, você é uma luz tão radiante, uma mulher forte e inspiradora que sempre nos ensinou sobre resiliência e amor. Nicolas, seu amor por ela é uma força palpável, uma parceria linda de se ver. Sabemos que o amor de vocês é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a união de vocês seja um refúgio de força e que vocês encontrem conforto um no outro. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva para vocês".Vários internautas também deixaram mensagens de carinho para Sabrina e Nicolas. "Deus sabe do tempo e da hora de tudo que rege... Aguardem com fé e esperança", expressou uma internauta. "Sintam-se abraçados por todos nós nesse momento", disse um usuário das redes sociais. "Vai ficar tudo bem Sabrina e Nicolas. Deus é com vocês", escreveu uma terceira pessoa.Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após exames confirmarem a não evolução da gravidez. Em nota oficial, o hospital informou sobre o ocorrido: "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)".Sabrina e Nicolas Prattes estão juntos desde fevereiro de 2024. Em outubro, alguns veículos de comunicação anunciaram a gravidez, o que gerou grande expectativa entre fãs e amigos do casal. A apresentadorajá é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle, com quem ficou casada por sete anos. Eles anunciaram o término em 2023.