Publicado 07/11/2024 08:40 | Atualizado 07/11/2024 08:47

Rio - João Guilherme, de 22 anos, contou uma experiência marcante com "sexo e comida" ao ser questionado por Sabrina Sato durante uma brincadeira do programa "Alma de Cozinheira", do GNT, comandado por Paola Carosella. O ator lembrou de uma vez que comeu ostras com Bruna Marquezine no restaurante favorito deles e falou sobre a "noite interessante" dos dois.

"Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos", explicou ele. "Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida", completou.

"Entendemos!", brincou Sabrina. João continuou dando detalhes sobre a noite. "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", opinou.

Sato, então, quis saber se os ingredientes da comida tinham relação com o que eles sentiram. "É, comemos ostras lá", declarou, aos risos.

