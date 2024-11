Grávida, Beatriz Ferraz troca carinhos com o marido, Dilsinho, no palco - Belicio / Agnews

Grávida, Beatriz Ferraz troca carinhos com o marido, Dilsinho, no palcoBelicio / Agnews

Publicado 07/11/2024 09:30

Rio - Beatriz Ferraz, mulher do cantor Dilsinho, de 32 anos, subiu ao palco e trocou carinhos com o marido, durante gravação do novo audiovisual do artista, "Pagode do Diferentão 2", que aconteceu na Ilha Itanhangá, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (7). Ela está grávida do segundo filho do casal.



Na ocasião, a estudante de medicina veterinária optou por usar um vestido branco com franjas e sandália em tom claro. Ela posou sorridente colocando as mãos na barriga. Durante o show, o maridão cantou enquanto estava abraçadinho com ela.

fotogaleria

O audiovisual contou com participações especiais dos grupos Menos é Mais e Sorriso Maroto, além da cantora Mari Fernandez. Ao compartilhar registros dos bastidores do show nas redes sociais, Dilsinho falou sobre a importância de ter fé e pessoas em quem confiar durante a trajetória.

"Tenha em quem se inspirar, tenha pessoas pra dividir as suas vitórias, as frustrações, tenha pessoas que acreditem em você e você nelas, tenham pessoas para construir algo novo, pessoas que tenham a mesma vibração e sonhos pra realizar. Tenha fé, tenha Deus no coração", escreveu.

O casal está junto desde 2011 e oficializaram a união em 2018, em uma cerimônia intimista. Eles já são pais de Bella, de 3 anos. Beatriz também é mãe de Rômulo, fruto de um relacionamento anterior.