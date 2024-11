Zeca Pagodinho convida Bruno Mars para conhecer Xerém e beber cerveja - Reprodução de vídeo / Instagram

Zeca Pagodinho convida Bruno Mars para conhecer Xerém e beber cervejaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/11/2024 12:44

Rio - Zeca Pagodinho convidou o cantor estadunidense Bruno Mars para beber cerveja e conhecer o pagode de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O pedido foi feito através de um vídeo compartilhado nas redes sociais do cantor e compositor brasileiro, na manhã desta quinta-feira (6).



"Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado para o nosso pagode aqui em Xerém. E pode vir tranquilo que tem bastante cerveja aqui", falou o cantor, enquanto segurava a bebida em uma das mãos. "Alô, Bruno Mars. Vem tomar a saideira em Xerém", escreveu o artista brasileiro na legenda.

Nos comentários da publicação, internautas ficaram animados com o possível encontro da dupla. "Isso não é um convite, é uma intimação", brincou um usuário das redes sociais. "Ah, mas esses dois juntos vai parar tudo", disse outra seguidora. "Depois de ontem, se o Bruno 'Márcio' não for um sobrinho perdido do Zeca, eu não sei de mais nada", disse uma terceira pessoa.

O convite tem relação com o ocorrido desta terça-feira (5), quando Bruno Mars foi flagrado curtindo o clima brasileiro em Belo Horizonte. O cantor, que ganhou o apelido carinhoso de "Bruninho" dos fãs brasileiros, posou para fotos usando óculos juliet, boné com a bandeira do Brasil, camiseta da seleção e chinelos. Já no clima brasileiro, o astro bebeu cerveja na calçada em frente a um bar. Neste mesmo dia, o estadunidense apresentou o último show desta turnê no Brasil.