07/11/2024

Rio - Flávia Alessandra postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (07) em que aparece sem maquiagem e sem filtro, abordando o conceito de beleza real. No post, Flávia compartilhou seu olhar sobre o envelhecimento e a pressão estética, refletindo sobre como a sociedade muitas vezes esconde a realidade por trás de filtros e procedimentos estéticos.

"Hoje, estou sem maquiagem, estou sem filtro, sem ângulo favorecido, sem pose estratégica, estou aqui com a cara lavada, e a autoestima tentando dar conta sozinha", declarou Flávia. Ela também mencionou que, embora já tenha feito alguns procedimentos estéticos, mantém linhas de expressão e olheiras.Flávia destacou como a pressão estética aumenta conforme a idade avança. "Cada ruguinha conta uma história. A beleza real está sempre escondida atrás de um monte de química, de filtro do Insta, de medo, de pressão nas redes", comentou a atriz. Em uma reflexão, ela ressaltou o papel das redes sociais e da TV, que podem fomentar julgamentos sobre a aparência de figuras públicas."Será que a gente não está querendo dizer, 'como eu estou acabada?'", questionou Flávia. A atriz sugeriu que o envelhecimento de atores e atrizes provoca uma autoavaliação entre o público.Flávia, que será musa do Salgueiro no próximo Carnaval, também abordou a preparação para o desfile, que envolve cuidados com a pele e muita coragem. "Minha preparação envolve 70% de creme, 10% de protetor solar, 20% de coragem", disse. A atriz brincou sobre as exigências físicas de desfilar na avenida, mencionando as longas horas de samba e a preocupação com o joelho: "Ainda estou preocupada com o joelho, mas pronta para aguentar o glitter".