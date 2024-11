Pretinho da Serrinha e Milton Nascimento - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2024 08:06

Rio - Pretinho da Serrinha não segurou a emoção e foi às lágrimas com a participação de Milton Nascimento, de 82 anos, em seu show na Arena Samba, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (7). No palco, Bituca cantou o sucesso "Maria Maria" ao lado do sambista. Um vídeo do momento foi publicado pelo pelo músico no Instagram.

"Me faltam palavras para descrever esse momento da minha vida. O que posso dizer é que certamente esse vai ficar marcado na minha alma e na minha história para sempre. Receber Milton Nascimento no palco do Arena Samba marca a mim e a quem teve a honra de estar presente. Muito obrigado, Augusto Kesrouani Nascimento", escreveu Pretinho.

Milton também postou registros da apresentação em sua rede social. "Deu saudade, e eu vim pro palco do Pretinho da Serrinha matar. Obrigado, Pretinho, toda a sua equipe e banda, por terem me recebido nessa roda com tanto amor e carinho. Até breve!". O artista comentou: "Com toda certeza do mundo, nesses 36 anos trabalhando duro na música, este é um dos maiores momentos que vivi no palco! Obrigado, Bituca! Obrigado, Augustinho!"

Além de Milton, Pretinho também recebeu outros artistas na apresentação, como Maria Gadú, Nilze Carvalho, Ana Costa e Marcelle Motta.