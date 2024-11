Marcello Melo Jr. interpreta o sargento Mikhael na terceira temporada de Arcanjo Renegado - Cesar Diogenes

Marcello Melo Jr. interpreta o sargento Mikhael na terceira temporada de Arcanjo RenegadoCesar Diogenes

Publicado 20/11/2024 05:00

Rio - Com ação, emoção, novos personagens e temas relevantes, a terceira temporada de "Arcanjo Renegado" já está disponível no Globoplay. Depois de integrar as forças especiais da polícia do Rio de Janeiro e realizar uma missão no continente africano, o protagonista Mikhael, interpretado por Marcello Melo Jr., embarca para o norte do Brasil e se mostra ainda mais destemido.

"O Mikhael vem de uma forma diferente. Digamos que ele é um soldado mais independente, com outras características aparecendo. E, claro, como DNA da produção, 'Arcanjo Renegado' entrega sempre bastante ação, mas, ao mesmo tempo, imprime na tela muita verdade e temas relevantes para serem debatidos sobre o nosso país e realidade", afirma Marcello.

Ao todo serão dez episódios - cinco foram lançados no último dia 14 e mais cinco entram na plataforma de streaming nesta quinta-feira (21). Nesta fase da série, Mikhael viverá em assentamento no Pará, liderado por sua aliada, a irmã Emily (Chris Couto) - da série "O Jogo que Mudou a História" - sob ameaças por produtores rurais.

Com muitas cenas na floresta, o ator precisou de uma preparação intensa. "O treinamento dessa vez foi realmente na mata, o que traz, não só para mim, como para toda equipe, muita verdade para conseguirmos transpor isso em cena e as pessoas serem impactadas por essa proximidade com a realidade", declara.

Violência de gênero

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Sarah (Erika Januza) experimentará as frustações e experiências da rotina como policial. Mais corajosa, ela trabalhará incansavelmente no caso de uma jovem ameaçada e violentada por seu namorado. Em um dos ensaios das cenas de ação da personagem, a artista conta que se machucou. "Saí rasgada, sangrando, sem unha", lembra ela, que reflete sobre a importância de abordar a violência de gênero na série. "É um tema delicado, mas infelizmente, é uma realidade nossa".

Para entender essa realidade, a atriz foi a fundo no tema. "Algumas policiais me contaram que o fator vergonha (na hora de denunciar), é um deles. Em que a mulher chega lá e é julgada. Inclusive, tem uma cena assim na série, em que uma mulher acaba sendo vítima da própria situação, e escuta, por exemplo, falas como: 'ah, apanhou porque mereceu, deu motivo' ou 'isso não é nada, briguinha de casal'. Mostra como a mulher pode ser desrespeitada ao tomar essa atitude e, assim, ela é desestimulada. São muitas nuances. A série vai retratar isso muito bem e acho pertinente usar esse canal para fazer essa denúncia. Que realmente ajude as pessoas a se conscientizarem", torce.

A luta contra a corrupção e a expansão das milícias

Ainda no Rio, Ronaldo Leitão (Álamo Facó), agora jornalista e dono de um site investigativo, aumenta seu alcance ao expor esquemas de corrupção envolvendo figuras poderosas. O tema da violência e da expansão das milícias permanece central, com facções criminosas cada vez mais pressionadas pelas milícias e figuras políticas. Personagens como Barata (Flavio Bauraqui) e Galvão (Dilsinho Oliveira) contribuem para os embates de poder, formando alianças que testam lealdades e enfrentam novos e antigos inimigos.

Inserção do Afroverso

Uma das novidades desta temporada de "Arcanjo Renegado" é a inserção do Afroverso, onde personagens de séries Globoplay e AfroReggae Audiovisual, compõem a trama. São eles o delegado Mendonça (Silvio Guindane) e o inspetor Santiago (Erom Cordeiro), de "A Divisão"; Jesus Pedra (Raphael Logam), de "O Jogo que Mudou a História"; e um trio da inédita produção "Veronika", a advogada homônima interpretada por Roberta Rodrigues e os inspetores Silvio (Marcelo Pires, Belo) e Cristiano (André Luiz Miranda).