Larissa Manoela André Luiz Frambach na Tailândia - Reprodução Instagram

Publicado 14/11/2024 11:37 | Atualizado 14/11/2024 11:38

Rio – Larissa Manoela, de 23 anos, aproveitou as férias para viajar com o marido, André Luiz Frambach, de 27, para Bangkok, na Tailândia. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (14), a atriz mostrou, com uma sequência de fotos, os dois visitando os pontos turísticos e provando as comidas típicas da cidade.

"Tailândia, chegamos", declarou a atriz. "Viciados em viver? Isso aqui está maravilhoso demais. Que cultura, que lugar, que experiência", disse André, na postagem.



Internautas também comentaram na publicação de Larissa. "Dá para sentir a felicidade daqui. Lindos", declarou um. "Difícil escolher uma foto como preferida. Estão todas perfeitas. Casal mais lindo, curtem muito", afirmou outro. "Vocês merecem essas férias. Aproveitem", comentou mais um fã.