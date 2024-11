Daniela Albuquerque é apresentadora do Sensacional - Divulgação / RedeTV!

Daniela Albuquerque é apresentadora do SensacionalDivulgação / RedeTV!

Publicado 26/11/2024 05:00

Rio - Daniela Albuquerque, de 42 anos, é um rosto conhecido dos espectadores da RedeTV!, já que esteve no comando de programa como "Dr. Hollywood" (2007–2009), "Manhã Maior (2009 - 2012)" e "Sob Medida" (2013). Ao DIA, a apresentadora, prestes a completar 10 anos a frente do "Sensacional", relembra a época que era camelô, detalha a rotina de autocuidado, comemora a trajetória na emissora, que completou 25 anos recentemente, e reflete sobre os desafios, aprendizados e confiança adquirida ao longo da carreira.

fotogaleria



"A confiança vem com o tempo. Com cada conversa e pauta estudada com carinho e atenção. A produção se dedica muito para que cada entrevista seja um momento especial e isso nos dá segurança para criar um ambiente acolhedor, onde as histórias ganham vida. O 'Sensacional' é mais do que um programa, é um espaço para encontros de almas, para compartilhar momentos leves e inspiradores com quem está em casa", diz a comunicadora.

"A confiança vem com o tempo. Com cada conversa e pauta estudada com carinho e atenção. A produção se dedica muito para que cada entrevista seja um momento especial e isso nos dá segurança para criar um ambiente acolhedor, onde as histórias ganham vida. O 'Sensacional' é mais do que um programa, é um espaço para encontros de almas, para compartilhar momentos leves e inspiradores com quem está em casa", diz a comunicadora.

Daniela lembra que chegou à RedeTV! como estagiária. "Começou como um sonho, um desejo de aprender, me realizar. Passei por cada etapa com o coração aberto, desde os bastidores até as reportagens e os programas ao vivo. Sim, já paguei 'micos', me reinventei muitas vezes e tudo isso é parte de um caminho de dedicação e paixão pelo que faço. Hoje, ao olhar para trás, vejo um caminho repleto de aprendizado e gratidão", comenta ela, que detalha alguns desses 'micos'.

"As saias-justas fazem parte da magia do ao vivo e tenho muitas histórias para contar! Houve uma vez em que uma ligação ao vivo trouxe um palavrão surpresa… Levei tombos no meio de gravações! São momentos de nervosismo na hora, mas que se tornam memórias divertidas. No fim, são esses imprevistos que dão sabor e emoção ao trabalho", acredita.

Ela também recorda com carinho os convidados que recebeu ao longo dos anos no programa. "Cada entrevista carrega algo de especial, uma faísca única que me emociona e me ensina. Cada história é como uma joia rara com seu brilho próprio. Seria injusto escolher uma só, pois cada uma dessas conversas fica guardada com carinho no coração", dispara.

Apesar disso, a jornalista considera que o especial em comemoração dos 25 anos da emissora - completados em 15 de novembro deste ano - teve um sentimento a mais. "Nosso programa em comemoração aos 25 anos da RedeTV! foi 'sensacional'. Lembramos as histórias desde o começo da emissora com João Kleber e tivemos (outros) convidados que fazem parte da emissora: Flavia Noronha, Supla, Olga Bongiovanni e Arthur Verissimo! Foi emocionante", destaca.

'Teve desafios'

Casada com Amilcare Dallevo, um dos donos da RedeTV!, há 18 anos, a apresentadora admite que já precisou lidar com alguns "julgamentos"."O início teve desafios, pois sempre há quem julgue sem conhecer. Mas com o tempo, as críticas se transformaram em reconhecimento. Sempre digo que 'nada como o tempo', pois ele mostra quem somos de verdade. Meu caminho sempre foi pautado pela dedicação e pelo estudo e é isso que sustenta meu trabalho e minhas conquistas", reforça.



A comunicadora, então, reflete como é fazer parte da história da emissora. "A RedeTV! é meu lar, meu ponto de partida e meu refúgio. Foi aqui que encontrei oportunidades para me realizar profissionalmente, onde aprendi, cresci e conheci amigos que se tornaram parte da minha história. Fazer parte dessa família é um privilégio e um presente. Participar dessa comemoração é mais do que uma honra, é uma celebração da vida, dos desafios e das conquistas que vivemos juntos".

Sonho de ser atriz



Daniela conta que o desejo de ser apresentadora veio do sonho de ser atriz. "Foi algo natural, como um rio que encontra seu curso. Meu sonho inicial era ser atriz – e realizei isso ao me formar em teatro. Fiz até um curta e dois longas que estrearão em breve. Mas quando a querida Mônica Pimentel me convidou para apresentar o 'Dr. Hollywood', senti que estava no caminho certo. Desde então, cada nova experiência foi um presente que me levou a novas descobertas e paixões", destaca.

Um dos longas citados pela artista é "Barão Hisch – O judeu de Quatro Irmãos", que tem a data de estreia prevista para março de 2025. A atriz estrela o elenco interpretando a personagem Sarah. O filme, também protagonizado por Humberto Martins e Bel Kutner, conta a história do homem que salvou milhões de judeus vindos do leste europeu antes da Primeira Guerra Mundial.

Autocuidado



Esbanjando beleza e boa forma, Daniela comenta que além de uma rotina de autocuidado, bons sentimentos são fundamentais. "Acredito que o segredo está no equilíbrio: uma alimentação saudável, exercícios físicos, cuidados com a pele e boas noites de sono. Mas acho que o mais importante é o que vem de dentro. Sorrir para a vida, cultivar alegria e gratidão… Isso é o que realmente faz a beleza florescer".

Antes da carreira artística



Antes de trabalhar no meio artístico, Daniela já foi camelô. Ela relembra com carinho a origem humilde, destacando que a fase foi fundamental. "Era uma rotina intensa, mas me trouxe tantas lições. Ia ao Paraguai em busca de produtos como cigarros e tamagotchi, coisas que sabia que fariam sucesso. Saía cedo, pegava ônibus e me lançava na aventura das vendas. Foram dias de muito aprendizado e resiliência, uma fase que ajudou a moldar quem sou hoje".

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa