Tata Werneck resgata registro da infância com Angélica e Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Tata Werneck resgata registro da infância com Angélica e Yasmin BrunetReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2024 09:43

Rio - Tata Werneck, de 41 anos, resgatou através das redes sociais um registro da infância, na manhã desta quinta-feira (28), com a apresentadora Angélica, de 50, e a modelo Yasmin Brunet, 36. A foto antiga das artistas juntinhas surpreendeu e encantou internautas.

fotogaleria

"'Mermão' [meu irmão], olha isso! Com as musas Angélica e Yasmin Brunet", escreveu a apresentadora do "Lady Night", do Multishow, na legenda da publicação. No registro, o trio aparece sorridente e usando franja. Yasmin - vestida toda de rosa - está sentada no colo de Angélica, que abraça Tata.