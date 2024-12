Rodrigo Hilbert resgata registro de quando era modelo e recebe elogios de internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 09:41 | Atualizado 12/12/2024 09:45

Rio - O apresentador Rodrigo Hilbert, de 44 anos, resgatou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), um registro de 2004, da época que era modelo. O ator, então, recebeu muitos elogios de internautas.

"Mostrando umas fotos da minha época de modelo pro João e Francisco, encontrei essa lá de 2004", escreveu Rodrigo na legenda da publicação. O registro é de quando o apresentador tinha 24 anos. No clique, ele está com o cabelo na altura dos ombros vestindo uma blusa branca, jaqueta azul e calça preta.Os filhos gêmeos de Rodrigo, fruto do casamento com Fernanda Lima - que também já foi modelo - estão seguindo os passos dos pais. Em setembro deste ano, João e Francisco estrearam no mundo da moda aos 16 anos. Eles assinaram contrato com a WAY Model, agência que gerencia carreiras de supermodelos como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e Marlon Teixeira. O casal também é pai da caçula, Maria Manoela, de 4 anos.Além de elogios, internautas apontaram a semelhança de Hilbert com os filhos e outras personalidades, nos comentários da publicação. "Envelheceu igual vinho, só melhora", disse uma usuária das redes sociais. "Meu Deus! Voltei nos meus 16 anos! Era meu muso", comentou outra seguidora. "João se parece muito com você", opinou uma pessoa. "Eu abri e achei que era o Kurt Cobain", brincou outro usuário do Instagram, comparando o apresentador ao vocalista da banda Nirvana, que morreu em 1994.