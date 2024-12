Adriane Galisteu recebe visita no trabalho - Reprodução Instagram

Adriane Galisteu recebe visita no trabalhoReprodução Instagram

Publicado 12/12/2024 14:06

Rio - Nesta quarta-feira (11), Adriane Galisteu, de 51 anos, recebeu a visita do filho, Vittorio Iodice, fruto de seu casamento com o empresário, Alexandre Iodice, na gravação do programa ao vivo de "A Fazenda 16". A apresentadora publicou, nas redes sociais, uma sequência de fotos ao lado do adolescente, de 14 anos, e encantou internautas. "Visita especial hoje na Fazenda 16. É amor que não se mede", escreveu na legenda.

fotogaleria

Seguidores da artista comentaram na publicação. "Está maior que a mãe. Lindo", disse um. "Nossa! Como Vittorio cresceu. Está lindo", afirmou outro. "Lindos! Tal mãe, tal filho! Que garoto de cara boa. Tinha que ser cria da Galisteu! Gente boa passa impressão de boa energia até por fotos", comentou mais um fã.

Adriane Galisteu compartilha sua rotina da vida pessoal e das gravações do reality show para os seus mais de seis milhões de seguidores.