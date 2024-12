Aline Wirley celebra um ano da adoção dos filhos: ’História linda e cheia de desafios’ - Reprodução / Instagram

Aline Wirley celebra um ano da adoção dos filhos: ’História linda e cheia de desafios’Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 10:49 | Atualizado 12/12/2024 10:51

Rio - Aline Wirley, de 42 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), para celebrar um ano da adoção dos filhos, Will, de 7, e Fátima, 10. A cantora também é mãe biológica de Antônio, 10, fruto do relacionamento com o ator Igor Rickli, 40.