Namoro de Andressa Urach e Cassiano França chega ao fim - Reprodução do Instagram

Namoro de Andressa Urach e Cassiano França chega ao fimReprodução do Instagram

Publicado 12/12/2024 08:51 | Atualizado 12/12/2024 09:08

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, anunciou o término do namoro com o criador de conteúdo adulto Cassiano França, na madrugada desta quinta-feira (12). O relacionamento dos dois durou apenas oito dias. Em uma publicação feita no Instagram, a ex-Vice Miss Bumbum declarou que viveu a relação com intensidade, apesar do tempo.

fotogaleria

"O namoro mais intenso e rápido que já vivi. Mas sou intensa... sabia que não ia durar, mas mesmo assim eu vivi. Esta noite eu e o Cassiano terminamos...", escreveu Urach. Ela ainda aproveitou a publicação para parabenizar Cassiano pelo aniversário dele. "Hoje é aniversário dele! Desejo muito sucesso na tua vida. Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Feliz aniversário", completou.