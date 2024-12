João Vicente de Castro reúne amigos famosos em confraternização - Reprodução do Instagram

João Vicente de Castro reúne amigos famosos em confraternizaçãoReprodução do Instagram

Publicado 12/12/2024 09:53

Rio - João Vicente de Castro, de 41 anos, mostrou o registro de uma confraternização de fim de ano com os amigos famosos, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (11). Angélica, Luciano Huck, Gloria Pires, Grazi Massafera, Padre Fábio de Melo e o jornalista Alex Lerner participaram da celebração.

fotogaleria

"Natal fora de época", escreveu o apresentador do "Papo de Segunda", do GNT, na legenda. Luciano compartilhou a postagem: "Uma delícia estar com você".