Susana Vieira e Valentina Herszage gravam na praia do Leblon

Publicado 12/12/2024 10:31 | Atualizado 12/12/2024 10:33

Rio - Susana Vieira, de 82 anos, gravou cenas de "Coisa de novela", nova produção do núcleo de filmes dos Estúdios Globo, com a atriz Valentina Herszage, de 26, na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (12).

Para as filmagens, Susana usou um figurino exuberante composto por saia vermelha, blusa preta, blazer com estampa de animal print e óculos escuros. Na trama, a veterana interpretará Tereza, que terá a ajuda da neta, Laura, vivida por Valentina, para realizar o sonho de gravar uma novela.

Dirigido por Manuh Fontes,o longa-metragem fará parte da programação especial de 60 anos da TV Globo. Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes assinam o roteiro.