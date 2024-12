Renata Sorrah, Marieta Severo, Marco Nanini, Patricia Pillar, Analu Prestes, Ary Coslov e Denise Bandeira - Reprodução / Instagram

Renata Sorrah, Marieta Severo, Marco Nanini, Patricia Pillar, Analu Prestes, Ary Coslov e Denise BandeiraReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2024 11:09 | Atualizado 22/12/2024 11:12

Rio - Renata Sorrah compartilhou no Instagram, neste sábado (21), que teve um encontro muito especial com grandes amigos e estrelas da dramaturgia. A atriz publicou uma foto ao lado de Marieta Severo, Marco Nanini, Patricia Pillar, Analu Prestes, Ary Coslov e Denise Bandeira.

fotogaleria

"Meus amigos de toda uma vida! Amo vocês", declarou Renata, conhecida por grandes papéis em novelas da TV Globo como "Vale Tudo (1988)", "Rainha da Sucata (1990)" e "Senhora do Destino (2004)". Na foto, o grupo posa juntinho e sorridente.Denise, que integrou o elenco de vários filmes como "Inquietações de uma Mulher Casada (1979)", também compartilhou o registro e revelou que a reunião já é uma tradição. Ela, ainda, disse que o marido de Nanini, o produtor Fernando Libonati, também esteve presente. "Com amigos da vida inteira celebrando uma tradição que já vai longe! Só falta um na foto: Fernando Libonati, porque estava atrás da câmera".Patricia retribuiu o carinho nos comentários da publicação. "Estar cercada de tantos amores é tudo de bom". Mais famosos e internautas reagiram. "Que encontro", expressou Paolla Oliveira. Andreia Horta e Beth Goulart enviaram "emojis" de coração vermelho. "A foto quase não carregou com tanto talento reunido", disse um usuário das redes sociais.