Zezé Di Camargo ganha camarim decorado com fotos da filha recém-nascida e da família Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 12:57 | Atualizado 01/01/2025 12:59

Rio - Na virada do ano, Zezé Di Camargo encantou os fãs ao mostrar o carinho especial que recebeu da sua equipe durante um show em Alvorada do Sul, no Paraná. O cantor, que passou o Réveillon longe de casa devido à agenda de trabalho, encontrou no camarim um ambiente preparado com fotos da filha recém-nascida, Clara, da mulher, Graciele Lacerda, e de seus pais, Francisco e Helena.



Nas redes sociais, o cantor compartilhou um vídeo com os detalhes do espaço. "Meu camarim está chique. Essa mesa (com fotos da família) me encantou. São as coisas mais importantes da minha vida: minha mãe, meu pai, minha filhota, a hora do parto... Eu e Gra. Está demais", declarou o artista.



Enquanto isso, Graciele Lacerda, que permaneceu em casa com a pequena Clara, repostar mostrou o look da filha para o Ano Novo. Ela aproveitou para explicar a ausência do marido e enviar uma mensagem de gratidão aos fãs. "Eu e a Clara desejamos um Feliz Ano Novo para todos vocês! Obrigada, titias e titios, por tanto carinho e amor!!! P.S.: O papai está fazendo show, e estamos morrendo de saudades! Mas vamos tentar estar juntos por vídeo na hora da virada", escreveu.