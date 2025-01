Gabriel Milane vive Topete em ’Garota do Momento’ - Divulgação / Phillip Lavra

Gabriel Milane vive Topete em ’Garota do Momento’Divulgação / Phillip Lavra

Publicado 05/01/2025 05:00

Rio – Com 14 anos de carreira, Gabriel Milane fez a grande estreia em novelas em "Garota do Momento", da TV Globo, como Luiz Cláudio, conhecido pelos amigos como Topete. Ao Meia Hora, o artista de 24 anos comenta os desafios de interpretar o jovem rebelde no folhetim de Alessandra Poggi, recorda o momento em que decidiu trancar a faculdade para se dedicar à atuação e revela os planos para o futuro. Confira a entrevista!

- Há quanto tempo você iniciou a carreira de ator? Você é apaixonado pela atuação? Quando e como começou essa relação?

Iniciei aos 10 anos, começando em figuração para comerciais de TV. Desde então já participei de diversos trabalhos na área de publicidade, e mais recentemente em conteúdo. Estar no set é a minha paixão. Eu amo entrar em cena e é onde me sinto realizado. Cultivo essa paixão desde a infância, quando me jogavam naquele ambiente até então hostil para uma criança que ainda não sabia se posicionar. Hoje, meu lugar preferido no mundo é na frente da câmera.

- Você decidiu trancar o curso de Sistemas de Informação na USP para se dedicar à carreira de ator. O que você sentiu ao tomar esta decisão?

Foi uma mistura de abandono e desapego com a sensação da descoberta. Acredito que quando tiramos algo da nossa vida, damos espaço para coisas novas entrarem. Foi esse o sentimento no momento. Hoje sei que tomei a decisão certa.

- Teve algum momento em que houve uma 'virada de chave' para você se dedicar à carreira de ator?

A grande virada de chave foi a mudança de posicionamento, nesse período pós-faculdade. Com o curso trancado, eu precisei correr atrás ativamente das oportunidades. Isso me ajudou a enxergar lugares que eu ainda não conhecia, e a desenvolver e melhorar minha relação com os profissionais do meio que poderiam me dar uma oportunidade em algum teste. Sabia que só precisava de uma chance, de alguém que acreditasse em mim para poder seguir. Felizmente hoje muitas pessoas acreditam e acompanham meu trabalho.

- Falando sobre sua estreia na TV, como foi o processo até chegar em "Garota do Momento"? Como você se sentiu ao saber que seria o responsável por interpretar o Topete?

Tive que passar por um processo inicial de cadastro na Globo. Depois disso, já fui direcionado para os testes da novela. Cheguei a fazer um vídeo para o Edu, mas me identifiquei mais com o Topete e felizmente assim seguiu. Lembro de receber o áudio da Letícia Naveira (produtora de elenco) contando que eu havia sido aprovado. Na hora chorei que nem criança com fome. Foi emocionante, tudo tinha dado certo. O que sempre foi sonho enfim se tornou realidade! Em abril fizemos uma oficina com todos os atores aprovados e outros ainda por aprovar. Foi uma experiência mágica.

- Na novela, o Topete não é um dos mocinhos. Para você, como é interpretar um vilão?

Acredito que o Topete tem camadas, assim como todos nós. Temos lados bons e ruins, momentos de herói e de vilão. Com Topete não é diferente. A obra de Alessandra Poggi e sua equipe é fantástica de assistir, de estudar, de interpretar. Tenho certeza de que Topete ainda trará um misto de emoções para quem o conhece.

- Como você se preparou para dar vida ao Topete e quais são suas referências?

Estudei muito a época, os costumes, e principalmente essa juventude rebelde que andava de moto e jaqueta de couro. Descobri que havia um grito reprimido de liberdade que esses jovens estavam querendo buscar. Essa foi minha maior fonte de inspiração. Além disso, bebi muito da fonte de James Dean, Marlon Brando, John Travolta, Johnny Depp. Todos esses interpretaram badboys em algum momento de suas carreiras. Também gosto do humor de Jack Black, uso muitos trejeitos dele em minha interpretação.

- Qual a parte que você mais gosta de interpretar o Topete? Você enfrentou alguma dificuldade para viver o papel?

Adoro quando ele apronta alguma coisa. É muito divertido se permitir ser esse personagem em cena. Topete tem momentos mágicos, como nossa primeira cena, em que ele explode o baile do Gente Fina com bombinhas. De fato, foi um presente participar dessa história. Minha maior dificuldade foi no começo do processo. Acredito que tudo que é novo demora tempo para ser dominado. Fora que tem muitas questões técnicas no ato de fazer novela mesmo. Com o passar das cenas fui me aprimorando e hoje estou na melhor fase da minha carreira.

- Antes de estrear na TV, você participou de produções no streaming, como o mímico Hugo em "De Volta Aos 15", da Netflix, e Nico, em "Pico da Neblina", da Max. A rotina de gravações da TV é diferente da do streaming? Já dá para dizer de qual você gosta mais?

Em novela, temos um ritmo diferente. É preciso estar ainda mais preparado, pois o set e todos dependem de você para que a cena fique boa. Em streaming sinto que há uma pressão 'menor', mas muito mais pelo processo que se dá, em diárias específicas. Por aqui seguimos um padrão bem ágil, que exige máxima concentração e dedicação. Amo os dois de paixão, mas sei que tenho muito para viver em ambos. Mas fazer TV é diferente de tudo. Estou encantado com minha rotina.

- Em "Garota do Momento", você reencontrou algumas pessoas com quem trabalhou junto em "De Volta Aos 15". Como foi esse reencontro? Como são os bastidores, vocês se dão bem?

Todos foram muito receptivos! Tanto Klara (Castanho) quanto Maisa (Silva) fazem TV desde criança. Eu estava nos intervalos comerciais, fazendo outras coisas. Por isso observo muito a forma como todos desempenham suas funções. No set nos damos muito bem, não só com elas e Caio (Cabral) que também fez 'De Volta Aos 15', mas com todos. É um elenco amável, gentil e que me acolhe cada dia mais.

- Tendo a música como uma de suas paixões, você tem vontade de integrá-la a um de seus papéis? Acha que o Topete, por exemplo, poderia ter um momento rockstar? Além disto, tem planos para seguir a carreira musical?

Acho que rockstar combina 100% com Topete. Já vendi esse peixe internamente, aguardemos cenas dos próximos capítulos, vai que rola uma palhinha. Tenho! Já tenho algumas faixas produzidas, quero mostrar para o mundo. Sempre compus e toquei desde criança. Está na hora de me posicionar também nesse segmento.

- Faria outro papel de vilão ou prefere ser o mocinho? Daqui para frente, quais são os próximos planos para sua carreira? Gosta de se aventurar ou vai com mais calma?

Acho que muito mais do que ser vilão ou mocinho, precisamos entender a complexidade e as motivações daquele personagem. Adoraria fazer um personagem mais tranquilo, menos rebelde, mas confesso nem pensar nisso agora. Estou 200% focado em dar o meu melhor para a obra. Sou muito pé no chão, um passinho de cada vez. Apesar disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, parafraseando o poeta (Fernando Pessoa). Não vou parar por aqui, é só o começo.