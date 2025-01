Gizelly Bicalho - Reprodução do Instagram

Gizelly BicalhoReprodução do Instagram

Publicado 17/01/2025 08:27

Rio - Gizelly Bicalho, de 33 anos, contou aos fãs que passou por uma cirurgia, nesta quinta-feira (16), para corrigir um ligamento no ombro. Em uma publicação feita no Instagram, a advogada mostrou o momento que lesionou a região - durante sua participação em "A Fazenda 16", da Record-, e disse que sua recuperação vai durar cerca de três meses.

fotogaleria

"Cirurgia para reparar o ligamento rompido no ombro concluída. Agora é focar na recuperação, mas em três meses estarei 100% recuperada. Obrigada a quem sempre acreditou e esteve ao meu lado. Arrasta pro lado pra você assistir a primeira vez que meu ombro saiu do lugar, depois disso aconteceu outras vezes até que não tive outra alternativa a não ser prosseguir com a cirurgia", escreveu na legenda.



Durante a noite, a ex-BBB recebeu alta e mostrou que estava jantando em casa. Já na madrugada desta sexta (16), Gizelly se queixou de dores. "Acordei com muita dor. A anestesia passou. Tomei o remédio de dor mais forte que o médico passou".