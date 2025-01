Nicolas Prattes mostra registros inéditos do casamento com Sabrina Sato - Reprodução Instagram

Publicado 19/01/2025 08:33 | Atualizado 19/01/2025 08:58

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, relembrou o casamento com Sabrina Sato, de 43, em registros inéditos, neste sábado (18). O ator publicou uma sequência de fotos, no Instagram, mostrando momentos da festa ao lado da família e amigos. O casal oficializou a união no dia 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

"O dia mais feliz da minha vida", escreveu na legenda. Nos comentários, a apresentadora se declarou para o marido. "Te amo muito e para sempre", declarou ela.

Internautas elogiaram o casal. "Um homem que faz questão de enaltecer a sua mulher é outro nível. Que Deus abençoe o casamento e o amor de vocês", disse um. "Abusaram! São tão lindos, cheios de vida e amor! Delícia de amor", afirmou outro. "Vocês são lindos demais juntos. Deus abençoe", comentou mais um fã.

Recentemente, Nicolas e Sabrina aproveitaram a lua de mel em Trancoso, na Bahia, na companhia de Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.