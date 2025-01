Anna Rita recusou convite para ser dupla de Vitória Strada no ’BBB 25’ - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 15:52 | Atualizado 21/01/2025 16:47

Rio - Anna Rita Cerqueira revelou que a TV Globo desejava que Vitória Strada formasse dupla com o namorado, Daniel Rocha, no "BBB 25". A artista disse que também negou convite para entrar no programa com a amiga e comentou os desentendimentos entre a atriz e Mateus Pires dentro do reality show.

fotogaleria "Gente, vamos parar com tanta especulação. Primeiro, Vitória nunca pensou em levar o Daniel [Rocha], foi uma ideia da Globo, a primeira opção dela era eu", disse.

Anna Rita não aceitou o convite da amiga porque integra o elenco da nova temporada da Série Reis, da Record, que estreia em fevereiro. "Eu estou contratada em outro projeto. Mateus e Vi tem uma relação mais recente, somente isso, mas vão estar em sintonia no jogo."

Nas redes sociais, a atriz demonstrou a torcida pela amiga após o anúncio dos participantes. "Levaram minha melhor amiga pra um lugar sem celular, mas eu só quero ela de volta em 3 meses, tá? AQUI É TORCIDA, se preparem pros mutirões."