Thiaguinho e PériclesReprodução de vídeo

Publicado 26/01/2025 08:30 | Atualizado 26/01/2025 08:56

Rio - Péricles, de 55 anos, realizou um show da turnê "Pagode do Pericão", no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (25), e recebeu vários convidados no palco, como Thiaguinho, Seu Jorge e Maria Rita. A apresentação se tornará um audiovisual do projeto, com previsão de lançamento para este ano.

O cantor entoou "Mais Forte Que Eu" ao lado do amigo Thiaguinho, "Amiga da minha Mulher" com Seu Jorge e "Cara Valente" junto com Maria Rita. O público foi à loucura.

O repertório da apresentação, que durou cerca de três horas, ainda contou releituras de sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Grupo Raça, Almir Guineto, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Exaltasamba, Beth Carvalho, dentre tantos outro. No palco, Péricles ainda dançou bastante.

Artistas como Paulo Lessa, Thiago Abravanel, Tati Machado, Fred, Carla Perez, MC Zaac e Camila Pudim assistiram ao show da plateia.







