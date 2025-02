Shakira venceu a categoria de Melhor Álbum de Pop Latino - AFP

Shakira venceu a categoria de Melhor Álbum de Pop LatinoAFP

Publicado 03/02/2025 08:22 | Atualizado 03/02/2025 08:23

A cantora Anitta foi indicada ao Grammy neste domingo, 2, mas perdeu a categoria de Melhor Álbum de Pop Latino para Shakira. A colombiana, que se apresenta no Brasil neste mês, venceu o prêmio pelo marcante "Las Mujeres Ya No Lorran". O álbum ganhou ampla repercussão pelas letras em que a artista reflete sobre a separação do ex-jogador Gerard Piqué.

A brasileira concorria ao prêmio pelo álbum "Funk Generation". Anitta já tinha concorrido ao Grammy em 2023, na categoria de Melhor Artista Revelação, mas também não levou o prêmio. Desta vez, a brasileira não compareceu à cerimônia em Los Angeles, e segue no Brasil com as apresentações dos Ensaios da Anitta.

fotogaleria

Shakira, que completou 48 anos neste domingo, dedicou seu discurso aos imigrantes nos Estados Unidos, que vivem momentos de incerteza com a chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca e suas promessas de deportações em massa.



"Quero dedicar este prêmio a todos os meus irmãos e irmãs imigrantes neste país", disse Shakira, com o troféu na mão. "Vocês são amados, vocês são valiosos e eu sempre lutarei com vocês", acrescentou, elogiando a comunidade de imigrantes latinos, que nos Estados Unidos geralmente assumem trabalhos braçais em setores como agricultura e construção. "Este prêmio é para vocês", insistiu.



A cantora recebeu o prêmio das mãos de Jennifer Lopez, com quem protagonizou um dos atos mais comentados do intervalo da final de futebol americano nos Estados Unidos em 2020.



A nativa de Barranquilla também dedicou seu gramofone aos filhos Sasha e Milan, que estavam presentes na cerimônia. Shakira está prestes a começar no Brasil uma turnê internacional de seu álbum neste mês.



"Las mujeres ya no lloran" é o décimo segundo álbum da colombiana e marcou seu retorno após quase sete anos sem assinar uma nova produção de estúdio.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP