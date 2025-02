Tiago Abravanel e Bruno Fagundes - Edu Araujo / Agnews

Publicado 16/02/2025 10:16

Rio - Vários famosos curtiram o "Bloco do Silva", que contou com as apresentações de Mestrinho e João Gomes, além do anfitrião Silva, no Memorial da América Latina, em São Paulo, neste sábado (15). Tiago Abravanel esteve no evento acompanhado do marido, Fernando Poli, e trocou vários beijinhos com o amado. O artista ainda encontrou o ator Bruno Fagundes no local e posou para algumas fotos com ele.

Ronaldo Fenômeno e a mulher, Celina Locks, também prestigiram o "Bloco". O ex-jogador esbanjou simpatia na ocasião e atendeu aos pedidos de fotos dos fãs. Ele também 'deu' uma de fotógrafo e fez alguns cliques da amada no evento. Outras famosas que curtiram os shows do evento foram Bárbara Fialho, Carol Novaes e Mileide Mihaile.

Grávida do segundo filho, Ary Mirelle conferiu a apresentação do marido, João Gomes, de pertinho. Ela ainda se divertiu no palco ao lado dele. O casal já é papai de Jorge, de 1 ano.