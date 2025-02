Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2025 10:06

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, abriu o coração sobre a relação com o corpo, nesta segunda-feira (17). A apresentadora da Record revelou que ganhou 16 quilos ao longo de 2024 e detalhou como está revertendo o aumento de peso. A famosa compartilhou os desafios e as mudanças na rotina para retomar a forma física e melhorar a saúde.



No relato, Ana revelou que a decisão de retomar os treinos partiu de uma conversa com sua treinadora. "A Bel fala que não tem desculpa, você pode treinar em casa, na rua, no quarto de hotel, nem precisa de uma academia para treinar. E eu olhei para ela e falei assim, 'Não é que você tem razão mesmo?' Então, chega de desculpa, coloquei uma legging, um top, um tênis, e a gente foi fazer o quê? Correr na praia", relembrou em um vídeo publicado no Youtube.



"Meu fôlego estava horrível, eu fiquei um ano sem treinar, cardiovascular estava uma 'nhaca'. Comecei, fiz 30 minutos. Aí no dia seguinte eu falei, 'Hoje eu vou puxar um pouquinho mais', 40 minutos. No terceiro dia eu fiz 45. Aí, eu falei, 'Se eu consigo fazer 45, eu consigo fazer muito mais'", relatou.



Após as férias, Ana intensificou seu treinamento e passou a se exercitar seis dias por semana, reservando apenas um dia para descanso. Além da atividade física, a apresentadora também reformulou sua alimentação. "Mudamos radicalmente a alimentação em casa. Eu voltei com tudo aquilo que eu fazia antigamente, que era zero açúcar, zero farinha branca. Buscando mais saladas e verduras, com proteínas de boa qualidade. E eu percebi uma coisa, como é bom fazer isso, porque a disposição fica melhor", refletiu.



Apesar de muitos comentarem que ela não aparentava ter engordado tanto, Ana conta que os efeitos foram evidentes. "Eu tenho 1,85m. Então, [o peso] distribui, mas o meu guarda-roupa mostrou que eu tinha saído do manequim 38 para o 42".



"Eu já consegui perder uma boa parte desse peso. Tenho alguns objetivos meus pessoais, que eu não vou falar aqui... É importante a gente fazer isso tudo com qualidade e com saúde. Não existe receita de bolo para poder ser compartilhada nessas horas. E, sim, você buscar ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, e eu estou muito feliz com isso", disse.



Mesmo sendo proprietária de uma rede de clínicas de estética, Ana confessou que passou um longo período sem investir na própria aparência devido à falta de tempo. No entanto, essa realidade mudou recentemente.

"Esse ano eu voltei com tudo. Assim, a cada 15 dias eu tenho tratamento facial, a cada uma vez por semana eu tenho um tratamento corporal, para retomar os meus cuidados. Antigamente, três vezes por semana eu fazia tratamento corporal, estava todos os dias na academia. Então assim, era outro ritmo, muito mais intenso. Lógico, hoje eu não consigo dessa forma. Porém, não significa que eu não possa me cuidar, como eu estava fazendo. Eu larguei totalmente de mim".