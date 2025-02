Rafa Brites - Reprodução/Instagram

Rafa BritesReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 10:51 | Atualizado 18/02/2025 11:04

fotogaleria Rio- Rafa Brites, de 38 anos, foi vítima de um assalto a mão armada nesta terça-feira (18), ao lado da mãe e da irmã em São Paulo. A apresentadora teve o celular e mais alguns pertences roubados.

Ela postou nos Stories um texto pedindo para os seguidores não caírem em golpes. "Está tudo bem. Só avisando que caso entrem em contato, não sou eu!", alertou.

Felipe Andreoli, marido da jornalista, também se manifestou nas redes sociais sobre o susto. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada. Quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responde. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prêmio com a família", iniciou.

O apresentador seguiu criticando a violência na cidade. "São Paulo está assim. É o bingo, é a sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular. Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, levaram algumas coisas, mas está tudo bem", completou.

"Só deixar registrado que se você receber qualquer tipo de contato da Rafa via redes sociais ou WhatsApp, não responde que está na mão de vagabundo. Essa é a cidade que a gente vive, infelizmente", desabafou.

Casal vai apresentar o 'Power Couple' na Record

Rafa e Andreoli e Andreoli, que já trabalharam na Globo, foram contratados pela Record para apresentar a próxima edição do "Power Couple Brasil".