Thamires Hauch retira sobrenome do ex-marido de seu perfil - Reprodução do Instagram

Thamires Hauch retira sobrenome do ex-marido de seu perfilReprodução do Instagram

Publicado 20/02/2025 08:08

Rio - Após confirmar o término do casamento com Marcelinho Calil, Thamires Hauch tirou sobrenome do ex-presidente e atual diretor-executivo da Unidos do Viradouro, do perfil de seu Instagram.

fotogaleria

"Alguém viu que meu perfil está diferente? Alguém viu que tem alguma coisa diferente no meu perfil?", disse ela. Em seguida, a influenciadora contou que ia à costureira, já que comprou algumas coisas novas. "Recém-solteira sempre tem uma crise de identidade. Tive que comprar algumas roupas novas", comentou.

Em outro momento, Thamires relatou que sente raiva. "Eu fico muito feliz. Mas quero deixar claro uma coisa aqui: sábado foi um dia muito difícil para mim porque eu fiquei dentro de casa. Foi um dia muito ruim. Eu tenho raiva! Raiva é o sentimento que eu tenho. Não fico tristonha, não tenho melancolia, tenho raiva. Não acho legal ficar passando isso para vocês", contou.

Hauch falou sobre o término da relação com Marcelinho no último dia 10. "Eu me separei. É muito recente. Não vou entrar em detalhes. Vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Só quero virar essa página. Eu quero viver a minha vida", avisou. Os dois oficializaram a união em 2022 e tem um filho, de 9 meses.