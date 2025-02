Ary Mirelle desabafa sobre a maternidade - Reprodução Instagram

Publicado 20/02/2025 09:59

Rio - Ary Mirelle, de 23 anos, relevou estar apreensiva com gravidez do segundo filho com João Gomes, de 22, nesta quarta-feira (19). A influenciadora digital desabafou sobre a maternidade, através do Instagram Stories, e contou que ainda não consegue sentir o caçula mexer em sua barriga.

"Estou aqui com o Jorge no braço com os olhos cheios de lágrimas pensando no meu Joaquim, pensando se ele está bem. Ainda não consigo sentir ele mexer, então fico sempre apreensiva. Estou contando os dias para voltar para casa e ver como está", disse ela.