Edson Celulari completa 67 anos e recebe homenagem do filho: ’Te amo e admiro’ - Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 09:16

Rio - Edson Celulari completa 67 anos nesta quinta-feira (20). Para celebrar a data especial, o ator recebeu uma homenagem carinhosa do filho, Enzo Celulari, de 27, através das redes sociais.

"Te celebro hoje como sempre te celebro. Feliz é aquele que tem o privilégio de conviver com o Edson Francisco. Viva você e sua alma linda. Viva o seu talento e sua arte, arte esta tão sua e verdadeira. Te amo e admiro profundamente. Feliz todos os dias", declarou o empresário nos stories do Instagram. Na publicação, ele recuperou registros antigos do pai e dos dois juntos.Enzo é fruto do antigo casamento de Edson com a atriz Claudia Raia. O ex-casal também é pai de Sophia, de 21. Do atual relacionamento do ator com Karin Roepke nasceu Chiara, de 3 anos. Já a atriz é mãe de Luca, 2, da união com Jarbas Homem de Mello.