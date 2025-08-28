Monyque Isabella faz homenagem para a namorada Jessica KalossiReprodução/Instagram
No Instagram, Monyque abriu o texto com carinho e bom humor:] "Hoje é dia de parabéns para a Kalossi, Cílios, Kaloskyyy (risos). Todos foram eu que inventei, mas eu chamo mesmo é de Dé! Dé, se um dia você achar que não teve um propósito nesse mundo, saiba que na minha vida você teve e muito!".
A filha do sertanejo destacou momentos importantes da relação e a parceria que as duas construíram ao longo dos anos. "Você esteve comigo quando eu caí (e foram várias vezes) e me ajudou a levantar, sempre me incentivou a ser uma pessoa melhor... Eu evoluí como pessoa porque tive você ali para me dar a mão quando precisava, para me falar com seu jeitinho paciente de que o mundo adulto não é um parque da Disney como eu achava (risos)", escreveu.
Com bom humor, Monyque ainda brincou sobre presentes: "Esse ano não vai ter muitos presentes, porque eu segui seu conselho e estou reduzindo gastos! Amo você!".
Discreta em relação à vida pública, Monyque leva uma rotina voltada ao campo, longe dos holofotes. Diferente dos irmãos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas, ela mantém perfil reservado. Formada em relações internacionais, preferiu seguir a vida profissional na agronomia.
