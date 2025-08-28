Monyque Isabella faz homenagem para a namorada Jessica Kalossi - Reprodução/Instagram

Monyque Isabella faz homenagem para a namorada Jessica KalossiReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 10:15 | Atualizado 28/08/2025 10:48

Rio - Filha do cantor Leonardo, a agrônoma Monyque Isabella, de 33 anos, publicou uma declaração de amor para a namorada, a também agrônoma Jessica Kalossi, que faz aniversário nesta quinta-feira (28).

No Instagram, Monyque abriu o texto com carinho e bom humor:] "Hoje é dia de parabéns para a Kalossi, Cílios, Kaloskyyy (risos). Todos foram eu que inventei, mas eu chamo mesmo é de Dé! Dé, se um dia você achar que não teve um propósito nesse mundo, saiba que na minha vida você teve e muito!".



A filha do sertanejo destacou momentos importantes da relação e a parceria que as duas construíram ao longo dos anos. "Você esteve comigo quando eu caí (e foram várias vezes) e me ajudou a levantar, sempre me incentivou a ser uma pessoa melhor... Eu evoluí como pessoa porque tive você ali para me dar a mão quando precisava, para me falar com seu jeitinho paciente de que o mundo adulto não é um parque da Disney como eu achava (risos)", escreveu.



A aniversariante correspondeu o carinho da namorada e comentou: "Te amo muito. Estou sempre aqui! E de cá você também tem uma fã. Você é a pessoa mais fod* que eu conheço. Aprendo todo dia com você. Sorte de quem tem você do lado", disse Jessica.



Discreta em relação à vida pública, Monyque leva uma rotina voltada ao campo, longe dos holofotes. Diferente dos irmãos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas, ela mantém perfil reservado. Formada em relações internacionais, preferiu seguir a vida profissional na agronomia.